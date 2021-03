Dominé, le Borussia Dortmund ne résiste pas au Bayern Munich

Malgré un début de match raté durant lequel il a encaissé deux réalisations d'Erling Braut Haaland en l'espace de neuf minutes, le Bayern Munich a fini par coucher le Borussia Dortmund. Après avoir recollé au score, des Bavarois archi-dominateurs ont en effet fait le siège du camp adverse... et récolté leur succès sur le gong avec un but décisif de Leon Goretzka, pour reprendre deux unités d'avance en tête de la Bundesliga. Au fait, Robert Lewandowski a planté un triplé.

Bayern Munich 4-2 Borussia Dortmund

Deux tueurs, des endormis et un réveil

Tout le monde l'attendait, et il a eu lieu. Chacun voulait voir, et personne n'a été déçu. Énormément mis en valeur par les médias, peut-être davantage que l'affiche en elle-même comptant pour la 24journée de Bundesliga, le duel des titans entre Robert Lewandowski et Erling Braut Haaland a ébloui le football allemand ce samedi. Avec un succès pour... l'attaquant du Bayern Muncih, auteur d'un triplé salvateur en réponse au doublé précoce de l'avant-centre du Borussia Dortmund (deux buts lors des neufs premières minutes !). Qui a craqué sur la fin, au bout d'une rencontre riche en émotions (quelle première période !), après s'être montré ultra réaliste et avoir repoussé tant bien que mal les innombrables assauts de Bavarois archi-dominateurs. Las, le champion en titre a fini par s'imposer à quelques minutes du terme pour reprendre deux points d'avance en tête du classement et le Norvégien s'est blessé. Cruel, divertissant et inévitable.Si certains craignaient que ce choc tourne finalement au fiasco, quelques secondes suffisent pour les rassurer avec un Borussia qui impose son rythme fou. Dès la première action de la rencontre, Haaland Lire la suite de l'article sur SoFoot.com