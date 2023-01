Dollar australien et devises des partenaires commerciaux de la Chine grimpent

Le dollar australien évolue proche d'un plus haut de cinq mois mardi face au dollar américain, porté par la promesse d'un rebond économique de la Chine, un effet qui bénéficiait également aux autres grands partenaires commerciaux de la République populaire.

Vers 21H30 GMT, l'"Aussie" prenait 0,21% face au "greenback", à 1,4198 dollar australien pour un dollar américain. Il progressait aussi face à l'euro et à la livre.

La devise australienne, a été sensible, ces dernières semaines, à l'envolée de la Bourse de Sydney, dont l'indice phare, l'ASX 200, a atteint mardi un sommet depuis fin avril.

Ce mouvement des actions "a favorisé le dollar australien, monnaie de croissance et sensible au risque", a expliqué, dans une note, Rodrigo Catril, de la banque australienne NAB.

Par ailleurs, le dollar australien est stimulé par la récente remontée des cours des matières premières, dont il est grand exportateur, en particulier le minerai de fer, le pétrole et les métaux précieux.

La dynamique a joué aussi pour d'autres monnaies, comme le dollar canadien.

Pour Ivan Asensio, de Silicon Valley Bank (SVB), la devise australienne surfe également sur la perspective de résurgence économique en Chine, de très loin le premier partenaire commercial de l'Australie, avec plus d'un tiers des exportations du pays en valeur (35,3% en 2019/20).

"Une fois que l'impact initial" de la levée des restrictions sanitaires en Chine "sera encaissé", le redémarrage économique attendu "va susciter une demande (accrue) de biens, services et matières premières", anticipe l'analyste.

Or, deux des trois plus importants produits d'importation en Chine sont le pétrole et le minerai de fer, dont l'Australie est un grand producteur.

L'élan porte également des devises de partenaires asiatiques de la Chine. Lundi, le won sud-coréen est monté jusqu'à 1.225,08 wons pour un dollar, une première depuis mi-avril 2022.

Pour Ivan Asensio, le won et d'autres devises de la région pourraient même aller plus loin. "On part d'un niveau très bas", explique l'analyste. "Certaines monnaies asiatiques ont été laminées l'an dernier et elles ont encore beaucoup de marge" de progression.

Parmi les mieux placées, le baht thaïlandais, qui a enregistré lundi un sommet de près de 11 mois face au billet vert, à 32,57 bahts pour un dollar.

