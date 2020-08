Dolberg-Gouiri, atomes crochus

À l'aube de la nouvelle saison de Ligue 1, l'association entre Kasper Dolberg et Amine Gouiri à la pointe de l'attaque de l'OGC Nice faisait partie des promesses excitantes. Après deux matchs et un doublé chacun, l'espoir est devenu réalité : ces deux-là sont faits pour s'entendre. Au point d'enfin faire franchir un cap au Gym ?

Bouillants dans un collectif grelotant

Certes, le Paris Saint-Germain n'a pas encore démarré sa saison. Certes, des clubs comme l'Olympique de Marseille ou l'Olympique lyonnais n'ont pour l'heure disputé qu'une seule rencontre. Il n'empêche qu'à l'instant T, en ce dernier jour d'août 2020, l'OGC Nice est leader du championnat de France. Seule équipe de Ligue 1 à avoir remporté ses deux premiers matchs, le Gym peut surtout remercier deux hommes : Amine Gouiri et Kasper Dolberg, auteurs pour le premier d'un doublé lors de la journée inaugurale face à Lens (2-1), et qui a été imité par le second ce week-end à Strasbourg (0-2). Arrivé de Lyon pour sept millions d'euros cet été, l'international espoirs français (trois sélections) est venu épauler un Dolberg qui manquait, depuis sa venue sur la Côte d'Azur il y a un an, d'un électron pareil à ses côtés.Dans l'attaque à trois de Patrick Vieira, le Danois occupe toujours seul la pointe, avec un Gouiri légèrement excentré sur le côté gauche, mais qui profite d'une certaine liberté pour rentrer à l'intérieur et tourner autour de son buteur maison. Contre Lens, le jeune attaquant de 20 ans avait d'ailleurs inscrit le premier de ses deux buts en passant la totalité de l'action dans l'axe, et avait notamment profité d'une subtile déviation de son compère dans un rôle de pivot qu'il affectionne, et dans lequel il excelle. Les deux joueurs ont beau n'avoir joué que deux matchs officiels côte à côte, ils donnent déjà l'impression de se connaître et de s'entendre depuis des lustres. Après son ouverture ayant amené le second but de Dolberg à Strasbourg, Amine Gouiri a même réussi l'exploit de décrocher un sourire à l'ancien artificier de l'Ajax en guise de remerciement, lui qui n'avait jamais laissé paraître la moindre émotion depuis sa naissance en octobre 1997.