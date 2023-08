information fournie par So Foot • 24/08/2023 à 19:48

Doku signe à City (et fait déborder les caisses du Stade rennais)

Ou comment passer d’un Pep à un autre.

Le Stade rennais et Manchester City ont bouclé pour de bon le transfert de Jérémy Doku. Le joueur belge a passé sa visite médicale et s’est officiellement engagé pour cinq ans avec le champion d’Europe, où il portera le numéro 11. Doku quitte le Stade rennais par la grande porte, en tant que plus grosse vente de l’histoire du club. Selon Sky Sports, les Bretons vont récupérer aux alentours de 65 millions d’euros. Bruno Genesio avait quasiment acté son départ après le match nul (1-1) de son équipe ce dimanche à Lens.…

ARL pour SOFOOT.com