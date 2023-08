Doku, passionnément, à la folie

Le Stade rennais va réaliser la plus grosse vente de son histoire en vendant Jérémy Doku à Manchester City pour la somme record entre 60 et 65 millions d'euros. En traversant la Manche et en rejoignant les Citizens, le Diable rouge fait un pas de géant. Mais en a-t-il les épaules ?

Passer de Pep Genesio à Pep Guardiola, tel est le destin de Jérémy Doku. Au micro de Prime Video, l’entraîneur rennais avait d’ailleurs subtilement mis fin aux doutes des supporters rouge et noir sur l’avenir de l’ailier belge de 21 ans dimanche soir, à l’issue du choc Lens-Rennes (1-1). Après une relance du journaliste Thibaut Le Rol sur la future destination du joueur, Bruno Genesio s’était muré dans le silence avant d’esquisser un sourire et d’ajouter : « Si aujourd’hui, il n’a pas débuté, c’est que… Il avait été un des meilleurs joueurs du match la semaine dernière, donc à vous d’en tirer les conclusions… ». Son petit « rien n’est fait » en conclusion ne bernera personne, l’affaire est dans le sac et était déjà sûrement scellée à ce moment-là. Ce lundi, la sentence s’est précisée quand le journaliste spécialisé des transferts Fabrizio Romano a agité ses pouces pour annoncer que le Diable rouge serait en train de passer sa visite médicale à Manchester City et que le montant juteux du transfert avoisinerait les 60 millions d’euros, quand d’autres médias britannique comme The Athletic parlent de 65 millions, bonus compris – soit plus de la moitié du budget du club breton. Quelque soit la somme exacte, l’ailier belge change de dimension et le club de la capitale bretonne se remplit les poches, encore une fois.

65 millions : le juste prix ?

Après les ventes de Lesley Ugochukwu (Chelsea), Loïc Badé (Séville), Serhou Guirassy (Stuttgart), Andy Diouf (Bâle puis Lens), Birger Meling (Copenhague),et Lovro Majer (Wolfsburg), le Stade rennais va réaliser la plus grosse vente de son histoire avec Jérémy Doku, qui avait été acheté en octobre 2020 à Anderlecht pour 26 millions d’euros. Un capacité à bien vendre qui semble se construite depuis quelques saisons. Depuis qu’Ousmane Dembélé a filé à Dortmund en 2016 pour 35 millions d’euros, le club breton réalise de belles plus-values (Ismaïla Sarr à Watford pour 30 patates en 2019/2020 ou encore les départs de Mathys Tel, Kamaldeen Sulemana et Nayef Aguerd lors du mercato estival 2022-2023 pour 80 millions d’euros). Des départs compensés par des coups habiles de Florian Mau

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com