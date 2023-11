Doku, le compte est bon

Le transfert du jeune attaquant belge, arraché l’été dernier par Manchester City au Stade rennais pour 65 millions d’euros, avait suscité quelques interrogations. Des doutes déjà levés par son très bon début de saison, confirmé par une éclatante prestation ce samedi à l’Ethiad Stadium contre Bournemouth (un but, quatre passes décisives).

Mercredi 25 août : Manchester City officialise l’arrivée de Jérémy Doku pour remplacer Riyad Mahrez, parti plus tôt en Arabie Saoudite. Des critiques fusent de la part de certains observateurs du football français, notamment au regard des 65 millions d’euros dépensés par le champion d’Europe pour sa toute nouvelle recrue. Parfois inconstant dans ses performances et régulièrement blessé (50 rencontres manquées en trois saisons, à Rennes), Jérémy Doku a-t-il les épaules pour transformer la vente la plus importante de l’histoire du Stade Rennais en une réussite sportive ? Au micro de RMC, Jérôme Rothen s’interroge par exemple sur les capacités tactiques d’un joueur surtout connu pour son explosivité. « Un cheval de trait, ça ne devient pas un cheval de course » , renchérit même son compère Christophe Dugarry. Mais aujourd’hui, diraient-ils la même chose ?

Doku en dynamiteur

Actif à la récupération, juste dans ses dribbles et propre dans ses sorties de balle : ce samedi, l’ailier international belge (17 sélections, 2 buts) a livré une prestation complète lors de la 11 e journée de Premier League. Sa fougue et sa faculté d’élimination, mises au service d’un collectif parfaitement huilé, ont ainsi contribué à balayer une équipe de Bournemouth qui n’aura résisté qu’une demi-heure. En trois minutes, deux combinaisons dont il est à l’initiative ont fait basculer la rencontre. Il a tout d’abord ouvert le score après avoir récupéré le ballon au départ de l’action, puis sollicité un une-deux avec Rodri. Il a ensuite effectué quatre passes décisives, rien que ça, en créant à chaque fois le déséquilibre dans la défense des Cherries .…

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com