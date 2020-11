Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dodin en quarts, Mertens s'en sort Reuters • 12/11/2020 à 23:57









Dodin en quarts, Mertens s'en sort par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi se déroulaient les huitièmes de finale du tournoi WTA de Linz en Autriche et cinq matchs étaient au programme aujourd'hui. C'est le cas notamment de la Française Océane Dodin qui affrontait la Roumaine Sorana Cirstea contre qui elle s'est imposée en deux manches 6-4/6-4 afin de rejoindre la Biélorusse Sabalenka en quart de finale qui a elle battu Stefanie Voegele en deux manches 6-0/6-3. La tête de série numéro deux Elise Mertens a lutté pour s'imposer contre la Russe Véra Zvonareva et aura eu besoin de trois manches : 6-4/5-7/ 6-2. Les autres résultats : Podoroska bat Giorgi 6-7/6-1/6-4, Kudermetva bat Rus 6-4/1-6/6-3.

