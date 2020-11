Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dodin abandonne, Mertens enchaîne Reuters • 13/11/2020 à 21:46









Dodin abandonne, Mertens enchaîne par Samuel Messberg (iDalgo) Ce vendredi avaient lieu les quarts de finale du tournoi WTA de Linz parmi lesquelles jouaient notamment Océane Dodin la Française. Malheureusement, opposée à la tête de série numéro une, la Biélorusse Aryna Sabalenka, la Française a été contraint à l'abandon alors qu'elle était menée 6-3/3-3. C'est donc son adversaire qui se qualifie pour les demis-finales où elle affrontera la Tchèque Krejcikova vainqueur de Sasnovich en deux manches. De l'autre côté du tableau nous pouvions retrouver la Belge Elise Mertens vainqueur sans difficulté de la Russe Kudermetova en deux manches 6-4/6-1. Elle affrontera une nouvelle Russe, Alexandrova qui a éliminé l'Argentine Podoroska.

