Documentaire Netflix : Nicolas Anelka, réconciliation forcée

Annoncé en grande pompe par Netflix ces dernières semaines, le documentaire Anelka, l'incompris est disponible depuis mercredi sur la plateforme américaine. Réalisé par un proche du néo-retraité, Franck Nataf, il tente de dévoiler de nouvelles facettes de l'ancien international français et de dissiper quelques zones d'ombre... de manière forcément partisane. Pari pas franchement réussi.

Tout le monde connaît son nom. Peu le connaissent vraiment.Anelka : l'incompris, disponible le 5 août sur Netflix. pic.twitter.com/StjTxVLO4Z -- Netflix France (@NetflixFR) July 16, 2020

"Tu n'as pas à être jugé par les gens"

"Tu n'as pas à être jugé par les gens" [...] Les premières secondes, tapageuses, donnent le ton : Nicolas Anelka n'est pas là pour rigoler. L'ancien international français (69 sélections, 14 buts) a en effet promis de se livrer dans un nouveau documentaire, annoncé en grande pompe par Netflix et disponible depuis mercredi sur la plateforme américaine. Porté par un casting à en faire pâlir Hollywood, dans lequel figurent notamment Omar Sy, Thierry Henry ou Patrice Évra, le film réalisé par un proche d'Anelka, Franck Nataf - aidé éditorialement par un autre proche, le journaliste Arnaud Ramsay, qui a accès au joueur, dont il a écrit une biographie par le passé, depuis ses débuts -, ne cache pas ses intentions. Quasi-film de communication plus que documentaire journalistique donc, Anelka : l'incompris ne cherche rien de moins qu'à enfin résoudre le problème qui revient comme un leitmotiv, quitte à verser dans le partial et le monologue : "Pourquoi Nicolas Anelka est-il incompris ?". Mais alors, que vaut vraiment Anelka : l'incompris ? Il y a dans le film un postulat simple qui se résume en une énumération : l'incompris, le mal-aimé, le méconnu. Pour dissiper cette zone d'ombre, deux questions sont posées : mais pourquoi donc Anelka est-il incompris ? Et s'il l'est, qui est-il vraiment ? La production Netflix donne des réponses plutôt convaincantes à