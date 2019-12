Docu Télé France 24 : plongée au c?ur de l'enfer libyen

Que sait-on de la réalité au quotidien de ceux qui vivent en Libye actuellement entre milices combattantes, trafiquants, passeurs et migrants à la merci des nouveaux esclavagistes ? Au fond, pas grand-chose si ce n'est qu'ils sont pris dans le piège d'une guerre dont l'intensité varie selon les offensives et autres combats pour reprendre telle ou telle position. Pour mesurer l'ampleur de la difficulté qu'ils vivent, il faut se remémorer ces chiffres effrayants, bilan par exemple des huit mois que dure la guerre autour de la capitale Tripoli que le général Haftar veut absolument prendre : 1 000 morts et 128 000 déplacés auxquels il faut ajouter le million de migrants qui osent encore braver les dangers dans ce pays disloqué.Le piège libyen filmé par le menuPour nous faire toucher du doigt cette réalité complexe, les reporteurs de France 24 que sont Julie Dungelhoeff, Catherine Norris-Trent et Abdallah Malkawi se sont rendus dans l'ouest libyen. Leur reportage nous permet de mesurer la profondeur du chaos libyen, la violence des affrontements et le désespoir de migrants qui tentent de fuir par la mer. Pour ce faire, ils ont choisi d'être à hauteur d'hommes en suivant une milice de Misrata. L'occasion de voir combien ses membres défendent leur position face aux forces fidèles au général Khalifa Haftar, de découvrir aussi combien la maîtrise des airs est importante, à travers les avions bien sûr mais aussi à travers l'utilisation massive de...