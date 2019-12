Docu Télé Arte : « Décolonisations », plongeon dans un passé pas simple

Aborder la période historique de la décolonisation, ou plutôt des décolonisations ; mettre en lumière des trajectoires individuelles dans le chaos et fracas des luttes émancipatrices, telle est l'ambition de la série documentaire "Décolonisations"*en trois volets que proposent les réalisateurs Karim Miské et Marc Ball accompagnés de l'historien Pierre Singaravélou. Il leur a fallu plus de deux ans de travail pour aboutir à ce récit-fleuve de trois fois 52 minutes. Des kilomètres d'archives, images et écrits, afin de rendre compte de cette période historique d'environ 150 ans qui aboutira à un phénomène presque concomitant : le renversement des empires coloniaux et l'indépendance conquise pour des peuples colonisés. C'est un récit au pluriel pour mieux rendre la singularité de diverses libérations.Lire aussi Le documentaire "Fanon, hier, aujourd'hui" au cinémaLire aussi Restitution culturelle : pourquoi il faut repenser le moment colonial Lire aussi Ghana : Kofi Annan, bien sûr, mais aussi Nkrumah et W. E. B. Du BoisUne inspiration plurielleLa série mêle en habilité trajectoires individuelles et récit collectif, de l'Afrique à l'Asie. L'Amérique du Sud n'est pas abordée, cette zone n'entrait pas dans le périmètre historique et géographique circonscrit par la série. Plurielle, elle parle de la reine de Jhansi qui mena la révolte des Cipayes contre les Britanniques, de Nguyên Ai Quôc qui deviendra Ho Chi Minh, de Mary Nyanjiru...