Docteur, j'ai un problème : le football ne me manque pas

Ce devait être un calvaire... Et puis, rien. Ou si peu. Le foot, qui était auparavant aussi important dans la vie que les pâtes dans les lasagnes, a disparu d'un coup, lui et tout ce qu'il traînait dans son sillage. D'où cette réflexion : le problème, finalement, n'est pas qu'il ne soit plus là, mais que son absence n'en pose aucun.

Le constat a frappé récemment, aussi subitement que l'on encaisserait un coup de poing à la rate après dix rounds d'amabilités. C'était à la verticale d'un bol empli à la va-vite de petit-suisse, de sucre blanc et de tranches d'une banane un peu trop mûre pour être dégustée seule. La cuillère à mi-parcours, la bouche entrouverte, les yeux encore hébétés d'une nuit entamée à 3h et conclue sept heures plus tard. Non par envie, mais parce qu'il fallait bien : la radio parlait de Jack London.Et puis soudain, la pensée est remontée à la surface. Sans toquer à la porte, sans s'annoncer, comme les conclusions du commissaire Adamsberg dans les romans de Fred Vargas : les amis, les bars, sortir plus d'une heure, oui. Mais le foot ? Non, aucun manque. Simple observation. Ça n'était pas teinté de regrets, ça n'était pas dommage, ça n'était même pas une joie. C'était, simplement. Et c'est bien là le problème : si l'absence de quelque chose ne suscite aucune émotion, faut-il en conclure que sa présence non plus ?À vrai dire, avant cela, la question ne se posait même pas. Le foot était là sans que personne ne remette jamais en cause sa nécessité, aussi inamovible que les bulletins météo, le stylo noir, les routes en bitume et les téléphones fixes. Pour peu que l'on en soit passionné, il fallait même tout savoir, tout connaître, plonger dans un puits sans fond d'actualité. Et alors queetrelâchent leurs épisodes deux par deux chaque semaine, le ballon rond est une série qui diffuse sa 172saison et qu'il fautquotidiennement pour ne pas être largué. Le problème, c'est que bien souvent, il ressemble à la dernière saison de: on le suit davantage parce qu'il serait bête de s'arrêter après tant d'années que pour les prouesses du scénario.