Docteur Chelsea et Misters Blues

Lors du match nul totalement fou contre Manchester City ce dimanche (4-4), Chelsea a montré ses progrès, mais également les limites qu'il doit encore briser pour redevenir une top team de Premier League.

Tedd Boehly peut enfin esquisser un léger sourire. Presque un an et demi après son rachat de Chelsea, l’homme d’affaires américain commence enfin à voir son investissement gargantuesque porter (un peu) ses fruits. Alors oui, les Blues figurent toujours au dixième rang de la Premier League et vont devoir cravacher pour jouer ne serait-ce qu’une qualification en Coupe d’Europe. Mais les hommes de Mauricio Pochettino ont rappelé lors du spectacle proposé pendant plus de 100 minutes contre Manchester City ce dimanche (4-4) qu’ils étaient capables de tenir tête aux grosses écuries. Un match que les chanceux présents à Stamford Bridge ne sont pas près d’oublier, tant pour le scénario de la rencontre avec cette pluie de buts, que pour l’intensité physique qui a poussé chaque équipe dans ses retranchements. Un niveau à confirmer à chaque sortie désormais.

Le regard vers le haut

En grande difficulté l’an dernier (12 e ), Chelsea est factuellement sur un début de saison dans la même lignée (10 e ) après douze journées. Mais si on regarde un petit peu plus en profondeur, les Blues ont déjà affronté lors de la phase aller les quatre premiers de Premier League (Manchester City, Liverpool, Arsenal et Tottenham). Bilan ? Une victoire contre Tottenham et trois nuls avec des prestations – hormis le dernier quart d’heure contre Arsenal – plus qu’honorables où les hommes de Mauricio Pochettino ont montré une grande force de caractère avec une ossature qui se dessine : Thiago Silva-Axel Disasi en défense centrale, Enzo Fernández-Moisés Caicedo en récupérateurs, puis une triplette Raheem Sterling-Conor Gallagher-Cole Palmer en soutien de Nicolas Jackson.…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com