Djokovic tranquille, Murray héroïque, Chardy de retour

Le patron, c'est Djokovic. Face à Carballes Baena, le Serbe a déroulé pour l'emporter en trois manches (6-3, 6-4, 6-0). Ça passe aussi pour Casper Ruud en 4 manches et pour le jeune Holger Rune, sorti au premier tour l'an passé. Les locaux Alex de Minaur et Alexei Popyrin seront aussi présents au second tour. Andy Murray sera là lui aussi. L'Anglais et Berrettini ont livré un combat de titan en cinq sets, long de 4h54 et finalement remporté par le revenant Murray (6-3, 6-3, 4-6, 6-7 [7-9], 7-6 [10-6]) . L'ancien numéro 1 mondial bat son premier top 20 en Grand Chelem depuis 5 ans et demi. Autre retour, celui de Jérémy Chardy. Le Français n'avait plus disputé de tournoi sur le circuit ATP depuis 1 an et demi et s'offre un 2e tour après sa victoire face à Galan en 4 sets. Pas de soucis pour Rublev, Schwartzmann, Djere, Dimitrov, Fritz et Carreno Busta notamment.

