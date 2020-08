Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Djokovic royal à Cincinnati Reuters • 29/08/2020 à 21:38









Djokovic royal à Cincinnati par Adonis Vesin (iDalgo) Novak Djokovic a remporté son deuxième tournoi de Cincinnati ce samedi soir. Après son succès en 2018, le Serbe a disposé de Milos Raonic en trois sets (1-6 6-3 6-4) et deux heures de jeu. Le numéro un mondial reste toujours invaincu contre le Canadien (n°10) avec onze victoires en autant de confrontations. Nole a pourtant été inquiété en fin de partie : il a dû effacer un balle de débreak à 5-4 (30-40) avant de profiter d'un coup droit directement dehors de Raonic pour lever les bras au ciel. Djokovic empoche la 23e victoire de sa saison mais surtout son 35e Masters 1000 (il rejoint Nadal). Il semble fin prêt pour l'US Open, en quête de son 18e Grand Chelem.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.