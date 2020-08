Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Djokovic, qualifié au tie-break, retrouve Raonic Reuters • 29/08/2020 à 01:47









Djokovic, qualifié au tie-break, retrouve Raonic par Adonis Vesin (iDalgo) Il a fallu 3 h de jeu à Novak Djokovic pour se défaire de Roberto Bautista-Agut. Un premier set, cédé 6/4. Un deuxième remporté sur le même score. Le Serbe pensait s'échapper dans le dernier, tout en maîtrise. À 5/2 dans le dernier set, l'affaire semblait dans le sac. L'Espagnol, tête de série n°8 (12e mondial), s'est rebiffé. Mené, Bautista-Agut inscrivait quatre jeux consécutifs (5/6) dont un break blanc sur le service de Nole à 5-3. Le numéro 1 mondial se reprenait. Il égalisait à 6/6 avant de réaliser un tie-break parfait pour conclure la rencontre (7-0). En finale ce samedi (19 h), Dokovic va se frotter à Milos Raonic. Djoko' mène 10 victoires à rien dans leurs confrontations mais le Canadien, 30e mondial, s'est joué de Stefanos Tsitsipas (n°6) 7/6(4) 6/3 en 1 h 38. Il aura l'avantage de la fraîcheur.

