Djokovic, pour l’éternité

Cette finale de l’US Open opposait le numéro 2 Novak Djokovic au numéro 3 mondial Daniil Medvedev sur le court Arthur-Ashe. Et la hiérarchie a été respectée puisque c’est le Serbe qui s’impose en 3h17 après une longue bataille face au Russe. Medvedev met du temps à rentrer dans cette finale et concède un break d’entrée à Djokovic, qui conserve cette avance jusqu’à l’issue de la première manche. Le Serbe continue sur sa lancée au deuxième set, en ne laissant aucun point sur son service à Medvedev. Mais au fur et à mesure, le Russe prend le dessus sur Djokovic, qui a de plus en plus de mal à remporter ses jeux de service et qui n’est plus dangereux sur ceux de son adversaire. Le Serbe n’abdique pas, et se défend jusqu’au tie-break, qu’il remporte en puisant dans ses ressources, après une multitude d’échanges de grandes classes de la part des deux joueurs. Cette fin de set met un coup au moral de Medvedev, qui concède rapidement un break dans la troisième manche. En face, Djokovic semble avoir retrouvé des jambes et reprend l’ascendant dans les échanges. Il se fait débreaker, mais rebreake dans la foulée et parvient à conserver cette avance jusqu’au bout. Il s’impose en trois sets 6-3 ; 7-6 ; 6-3 et remporte ainsi son 4e US Open. Il améliore donc son record en glanant son 24e titre en Grand Chelem.

© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.