Djokovic et Monfils ont rendez-vous par Victor Gatinel (iDalgo) Maître de son sujet, Novak Djokovic a parfaitement contrôlé la puissance de Karen Khachanov en quart de finale du tournoi de Dubaï aujourd'hui (6-2, 6-2). Appliqué au service, le Serbe se qualifie après un peu plus d'une heure de jeu. Il affrontera demain Gaël Monfils tombeur de Richard Gasquet 6-3, 6-3. Le Francilien enchaîne un 12e succès d'affilée et 24 sets consécutifs remportés. Stefanos Tsitsipas a connu des difficultés face à Jan-Lennard Struff. Le Grec a lutté pendant plus de 2h pour finalement s'imposer en 3 manches 4-6, 6-4, 6-4. Le finaliste malheureux de la dernière édition retrouvera demain, au prochain tour, Daniel Evans. Le Britannique, n°37 mondial, a crée la surprise en battant Andrey Rublev 6-2, 7-6 [9]. À 29 ans, il accède pour la première fois de sa carrière au dernier carré d'un ATP 500.

