Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Djokovic et Ivanovic au chevet de la Serbie Reuters • 27/03/2020 à 15:24









Djokovic et Ivanovic au chevet de la Serbie par Victor Gatinel (iDalgo) Les deux stars du tennis serbe ont décidé de venir en aide à leur nation en finançant l'achat de matériel médical destiné à la lutte contre le coronavirus. Le numéro 1 mondial du classement ATP a fait don d'un million d'euros. Pour sa part, Ana Ivanovic, retraitée des courts depuis 2016, a participé à l'acquisition de 35 respirateurs médicaux, outil indispensable pour les individus souffrant d'insuffisances respiratoires. Ces équipements viennent à manquer en Serbie et les donations vont permettre aux hôpitaux de répondre à l'afflux de malades. Cet élan de générosité vient s'ajouter aux beaux gestes de Roger Federer, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Rafael Nadal, Pau Gasol et tant d'autres dans le monde du sport depuis plusieurs jours.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.