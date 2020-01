Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Djokovic écrase Federer et file en finale Reuters • 30/01/2020 à 12:33









Djokovic écrase Federer et file en finale par Samuel Martin (iDalgo) Pour la première demi-finale du tournoi ATP de l'Open d'Australie, Novak Djokovic a largement dominé Roger Federer en trois sets (7-6[1], 6-4, 6-3). Pourtant, c'est le Suisse qui a commencé le mieux la partie. Au bout de 20 minutes, il mène 5-3 et se retrouve au service pour conclure la première manche. Seulement, le tenace numéro 2 mondial revient au terme d'un break blanc avant de faire la différence dans un tie-break parfaitement maîtrisé (7-1) pour mener au score. Un coup au moral pour le joueur de 38 ans qui ne se relèvera pas. En effet, la fin du match est totalement à l'avantage du serbe qui profite de la fatigue accumulée par son adversaire lors des tours précédents (5 sets contre Millman et Sandgren). Parfait derrière son service (12 points concédés sur les deux dernières manches), il se montre efficace sur les moindres balles de break obtenues. Il se qualifie pour sa 8e finale à Melbourne où il partira favori contre le vainqueur du duel Zverev-Thiem.

