Djihadistes détenus en Syrie : pour Le Drian, il faut attendre la fin du processus de paix

Les Français partis combattre avec Daech au Levant doivent être jugés sur le sol de leurs crimes éventuels, c'est la doctrine gouvernementale depuis longtemps s'agissant de ceux qu'on appelle « les revenants ». Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian n'a pas dit autre chose ce dimanche.Invité de France Inter, le chef de la diplomatie française a estimé que, puisque les djihadistes détenus par les Kurdes syriens ne pouvaient pas être jugés en Irak en raison de l'instabilité actuelle de ce pays, leur sort dépendait du processus de règlement politique en Syrie sous l'égide de l'ONU.Environ 12 000 djihadistes, en grande majorité des Irakiens et des Syriens, sont détenus par les Kurdes syriens au nord-est du pays. Quelque 2 500 à 3 000 sont étrangers. Lors de l'offensive turque en Syrie, pour faire reculer les Kurdes, début octobre, la France avait estimé à 400 à 450 de ses ressortissants le nombre de détenus, dont une moitié d'enfants.Une issue à trouver «dans le cadre d'un règlement politique global»La France avait même, en secret, commencé à transférer certains de ces prisonniers de Syrie en Irak. Le Drian s'était rendu à Bagdad le 17 octobre pour discuter avec les autorités irakiennes de la mise en place d'un dispositif de jugement sur place.Des Français ont déjà été jugés et, pour certains, condamnés à mort au printemps dernier. « Nous avons pensé qu'il était possible d'ouvrir un dispositif juridictionnel spécifique en relation avec les autorités irakiennes », a déclaré Jean-Yves Le Drian ce dimanche, en référence à la révolte qui secoue ce pays et qui a conduit à la démission du Premier ministre Adel Abdel Mahdi. « Aujourd'hui, vu la situation en Irak, cette hypothèse n'est pas réalisable à court terme ». « À moyen terme », a-t-il ajouté, « il faudra que ce soit réglé dans le cadre du règlement politique global qui a commencé tout doucement à ...