Djed Spence aurait refusé de serrer la main de Thomas Partey avant la rencontre

Djed Spence aurait refusé de serrer la main de Thomas Partey avant la rencontre

Le feu aux poudres. Selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Djed Spence défenseur de l’Angleterre aurait refusé de serrer la main de Thomas Partey lors du protocole d’avant-match. Une information confirmée par ESPN . En conférence de presse, certains journalistes britanniques ont tenté d’interroger Thomas Tuchel sur le sujet, avant d’être interrompus par l’assistant presse des Three Lions qui a indiqué qu’aucun commentaire ne serait fait.

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LB, avec TD à East Foxborough pour SOFOOT.com