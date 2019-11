Djebril Zonga : "Aujourd'hui, l'équipe de France représente purement ce qu'est la France"

Pour raconter la jeunesse française face à la BAC dans une cité de banlieue, le réalisateur Ladj Ly s'est fixé un credo : ne pas mettre de rap, ni montrer de drogues ou d'armes. Alors ? Les Misérables est un film social puissant, récompensé par le prix du jury à Cannes. Djebril Zonga joue l'un des trois policiers. Avant de devenir mannequin et acteur, il a vécu un temps du football, au Portugal. Interview avec un fan de foot qui a regardé la finale du dernier Mondial à la salle de sport.

"J'ai fait un essai à Colchester, en Championship. En une semaine, c'est dur de montrer ce que tu vaux."

C'est surtout de voir comment ça a évolué dans le mauvais sens. J'ai 38 ans. À l'époque, c'était une copropriété assez entretenue contrairement à maintenant. C'était mélangé : des blancs, des maghrébins, des noirs... une majorité de blancs. Il y avait des gardiens, des gens qui nettoyaient tous les jours. Maintenant, ça tombe en ruines.On passait nos étés à jouer au ballon en bas de l'immeuble. Notre terrain, ça s'appelait le parking rouge. Il y avait quatre gros lampadaires, on s'en servait pour faire des buts. On avait aussi un terrain en herbe qui n'était pas droit, avec des trous. On se démerdait, ça allait très bien.Petit, j'étais passionné par le sport, en particulier le tennis. Mais on se rend vite compte que c'est un sport qui demande des investissements financiers et du temps. Mon père était chauffeur de taxi et ma mère au foyer. Le foot en club, je commence à l'AS Bondy, attaquant. Je commence tard, à l'âge de 15 ans. Puis, je vais à Ivry, où je joue en CFA 2. Un mec me trouve bon et me connecte avec un agent. Je pars en Angleterre faire un essai à Colchester, en Championship. J'arrive dans une famille d'accueil avec un autre Français. On passe une semaine, comme des étudiants. Le club ne nous garde pas. En une semaine, c'est dur de montrer ce que tu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com