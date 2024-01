information fournie par So Foot • 31/01/2024 à 16:37

Djamel Belmadi officiellement démis de ses fonctions avec l’Algérie

Le Fennec de Troie parti, l’Algérie de retour ?

Comme annoncé par de nombreux média algériens et relayé sur notre site ce mardi, la relation entre Djamel Belmadi et son président Walid Sadi s’était fortement dégradée. Ce dernier avait annoncé la démission du sélectionneur, sans pour autant que celui-ci ne soit d’accord. La situation s’est depuis décantée et le sélectionneur des Fennecs est officiellement démis de ses fonctions.…

QF pour SOFOOT.com