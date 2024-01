Djamel Belmadi « assume complètement » l'élimination de l'Algérie

Les Fennecs ne savent plus chasser.

L’élimination de l’Algérie, dernière du groupe D de la CAN à l’issue des phases de poules, a fait couler beaucoup d’encre. Après la défaite contre la Mauritanie (1-0) ayant scellé le sort de son équipe mardi, le sélectionneur Djamel Belmadi s’est exprimé sur la déroute des Fennecs : « Cela n’a pas fonctionné comme je le voulais, je l’assume complètement. » L’homme de 47 ans, vainqueur de la Coupe d’Afrique 2019 avec les Verts, reconnaît qu’il manquait plusieurs choses à son équipe, dont le fait « d’être tueur » devant le but : « On a concédé deux penaltys, trois buts sur quatre sur coup de pied arrêtés, et nous de notre côté on n’arrive pas à conclure ». Le natif de Champigny-sur-Marne poursuit : « Il n’y a pas de petite équipe dans cette CAN et vous pouvez être puni à tout moment sur un coup de pied arrêté ou un penalty » . L’Angola (117 e du classement FIFA), le Burkina Faso (57 e ) et la Mauritanie (105 e ) étaient en effet, sur le papier, inférieurs à l’Algérie (30 e de ce classement).…

JBC pour SOFOOT.com