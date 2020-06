Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dixon remporte la première course, Pagenaud termine deuxième Reuters • 07/06/2020 à 21:27









par Matthieu Cointe (iDalgo) La saison d'IndyCar a démarré samedi aux États-Unis. Le premier Grand Prix de la saison, celui de Forth Worth au Texas, se déroulait à huis clos à cause de l'épidémie de coronavirus. Dans des circonstances "spéciales", Scott Dixon (Chip Ganassi) a remporté la 47ème course de sa carrière. Le Néo-Zélandais a terminé devant Simon Pagenaud (Penske), 2ème à 4 secondes, et l'Américain Josef Newgarden, 3ème à 5 secondes. Les pilotes ont pu s'habituer à un format inédit, avec les essais libres le matin, les qualifications l'après-midi et la course le soir. Le Grand Prix d'Indianapolis, prévu pour le 4 juillet, devrait se dérouler dans les mêmes conditions. Sept GP ont été annulés dans le calendrier mais il reste encore 13 épreuves à disputer cette saison.

