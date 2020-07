Dix Scousers racontent le titre de Liverpool

Ils attendaient ce moment depuis 1990. Les Reds de Liverpool ont enfin accroché à leur palmarès un nouveau titre de champion. Le dix-neuvième de leur histoire. Entre apaisement, joie, bonheur mais également colère, le spectre de sentiments était large sur les bords de la Mersey. Entretien avec 10 supporters du Liverpool Football Club.

Victoria Neary, dit Vicky, 37 ans, scouser de naissance, travaille dans un pub irlandais de Liverpool

"Quand Klopp est arrivé, il n'a pas promis la lune ! Il n'a pas dit qu'on gagnerait tout, tout de suite, comme certains managers le font. Mais petit à petit il a tout mis en forme. Ce mec-là , il a la même place que ma mère et mon père dans mon coeur . Alors que je ne le connais même pas ! Ce mec-là, on a envie de l'aimer. T'as vu son sourire ? C'est un truc de dingue !"

"Je suis née Red ! Je suis Red depuis le berceau, je crois ! Mon grand-père allait au stade, mon père allait au stade, à Anfield ! Mon père était ce que l'on appelle ici un, les gamins qui rentraient dans le stade sans ticket. À l'époque, il escaladait les grilles pour aller voir les matchs, les gens le soulevaient. Une fois passé le portail, il se glissait dans la foule. Tout le monde faisait ça. Moi, j'avais 10 ans pour mon premier match. Un match contre Wimbledon, à domicile, 1-1. Mon père m'a dit qu'il ne m'emmènerait plus jamais (). Je suis tout de suite tombée amoureuse. De l'ambiance. Des couleurs. Des chansons. C'est juste fabuleux. J'aimerai rencontrer quelqu'un que ça n'enchante pas. J'essaye d'y aller le plus souvent possible mais ce n'est pas évident avec mon travail. On va dire que je vais au stade quatre-cinq fois par an. L'an dernier, pour le corner de Trent face à Barcelone, j'en ai mouillé mon tee-shirt. J'étais à la maison et je me suis renversé toute ma bière dessus. Tellement j'étais excitée, j'ai tout enlevé ! Cette saison on retrouve notre place, au top. Quand Klopp est arrivé, il n'a pas promis la lune ! Il n'a pas dit qu'on gagnerait tout, tout de suite, comme certains managers le font. Mais petit à petit il a tout mis en forme. Ce mec-là , il a la même place que ma mère et mon père dans mon coeur . Alors que je ne le connais même pas ! Ce mec-là, on a envie de l'aimer. T'as vu son sourire ? C'est un truc de dingue ! Je l'aime ce mec-là ! On a changé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com