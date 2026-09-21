Dix nouvelles excuses pour justifier les défaites du Real Madrid

Le Real Madrid a encore perdu dimanche, cette fois-ci contre son voisin de l’Atlético. Et comme d’habitude, ce serait la faute de l’arbitre, au risque de se répéter. Et si la Maison Blanche changeait de disque ? Voici quelques suggestions.

→ Le changement climatique

Il faisait environ 26°C à Madrid dimanche, plus de 30°C ce lundi. En septembre ! Foutu changement climatique. Comment peut-on jouer dans des conditions pareilles ? Vous avez pensé à Trent Alexander-Arnold et à Jude Bellingham qui ont grandi sous le crachin anglais, avec 20°C maximum les jours d’été ? Ce n’est pas tenable pour eux. Pas étonnant qu’ils aient perdu, il n’y a même pas la clim au Metropolitano (du moins avant l’heure de jeu).

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Loriane Pereira pour SOFOOT.com