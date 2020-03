Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dix millions de masques produits par semaine en France fin avril, dit Macron Reuters • 31/03/2020 à 14:57









DIX MILLIONS DE MASQUE PRODUITS PAR SEMAINE EN FRANCE FIN AVRIL, SELON MACRON PARIS (Reuters) - La production de masques de protection en France va tripler d'ici fin avril pour atteindre 10 millions par semaine afin de faire face aux besoins liés à l'épidémie de coronavirus en cours, a déclaré mardi Emmanuel Macron. "Avant la crise, nous produisions 3,3 millions de masques par semaine, fin avril nous serons à plus de 10 millions, nous aurons plus que triplé en quelques semaines", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une visite de l'usine de masques de la PME Kolmi-Hopen, en périphérie d'Angers (Maine-et-Loire). "En parallèle, de nouveaux acteurs Faurecia, Michelin, Intermarché, se mobilisent aussi pour produire des masques dans la période et nous aurons ainsi la capacité à produire en France d'ici fin avril environ 15 millions de masques par semaine", a-t-il ajouté. Par ailleurs, d'ici "trois à quatre semaines nous aurons la capacité de produire un million de masques par jours" d'autres catégories (hors FFPP) afin de pouvoir fournir des masques à d'autres professions que le personnel soignant, a-t-il ajouté. Le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé la mise en place d'un consortium industriel français réunissant Air Liquide Valeo et PSA et "qui va permettre de produire d'ici mi-mai 10.000 respirateurs lourds comme plus légers". (Nicolas Delame et Marine Pennetier)

