Dix idées pour les vacances de Mbappé

Trois jours à peine après la défaite tricolore en finale du Mondial 2022, Kylian Mbappé était déjà de retour à l'entraînement au Paris Saint-Germain. Le Français a tout simplement dit non à ses dix jours de vacances. Et pourtant, il y avait bien mieux à faire que de retrouver le Camp des Loges si tôt...

Une virée immobilière à Madrid

Devenir agent de CR7

Se pencher sur la réforme…

Puisque sa signature au Real Madrid est un secret de Polichinelle, Kylian Mbappé pourrait se montrer prévoyant. Le buteur du PSG parle déjà parfaitement espagnol, mais tout n'est pas encore ficelé pour lui dans la capitale madrilène. En attendant le contrat en or que Florentino Pérez finira par lui offrir, Kyks et son clan pourraient profiter de cette pause bienvenue pour aller visiter quelques biens immobiliers. À Madrid, toute l'attention est focalisée sur Benzema et le Messi. Avec un bonnet et un masque, Mbappé passera inaperçu pour s'offrir un joli T4 à mi-chemin entre Valdebebas et le Bernabéu. Ce sera toujours ça de gagné pour l'été prochain.Le scénario est digne d'un bon Disney, mais après tout, la période de Noël est toujours pleine de magie. Oui, s'il le voulait, Kylian Mbappé pourrait profiter de ces dix jours pour sauver l'homme qui tapissait sa chambre d'enfant : Cristiano Ronaldo. Éliminé en quarts de finale d'une Coupe du monde pendant laquelle il est redevenu un remplaçant pour le Portugal - l'humiliation... -, le Portugais est en plus de cela au chômage, depuis son départ précipité de Manchester United. Et son CV ne lui suffit plus pour rebondir. La preuve : même l'Eintracht Francfort l'a rejeté . Bon, en même temps, le club s'y connaît en saucisses, et difficile pour CR7 de déloger Kolo Muani. Mais revenons à nos moutons : Kylian Mbappé serait bien inspiré de jouer les héros. Directeur sportif du PSG - on le rappelle -, Kyks pourrait ainsi attirer CR7 au Parc des Princes pour remplacer Neymar, qui ne jouera plus de la saison, on le sait, et énerver Messi au passage, pour se venger de la finale. Un coup parfait.