Dix idées de cadeaux pour un Noël 100% africain

A l'approche des fêtes de fin d'année, la rédaction du Monde Afrique propose une sélection de dix idées cadeaux à petits prix pour découvrir autrement le continent ou le retrouver.

Des recettes panafricaines

Son nom est un menu multiculturel à lui tout seul : Anto Cocagne. La jeune cheffe d'origine gabonaise, qui a notamment fait ses classes à l'école Ferrandi de Paris, cuisine sur commande pour les particuliers. Dans le livre Goûts d'Afrique qu'elle publie chez Mango Editions, « le Chef Anto » nous fait découvrir des recettes du Gabon, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, d'Ethiopie, ainsi que des inédits à sa façon. Le livre est assaisonné de témoignages de personnalités comme le Franco-Ivoirien Soro Solo ou la chanteuse malienne Mamani Keïta.

Goûts d'Afrique. Recettes & rencontres, d'Anto Cocagne et Aline Princet, Mango Editions, 208 pages, 29,95 euros.

Contes et légendes du continent

C'est en 1998 que la maison d'édition parisienne Flies s'est lancé pour défi de collecter les contes et légendes du monde entier. Riche d'une tradition orale toujours très vivante, le continent africain, s'est imposé de lui-même. « Mais avec l'urgence de sauver ce patrimoine pour le préserver et le transmettre, explique Galina Kabakova, la directrice de collection. Car la transmission orale tend à se perdre. » Pour ce faire, elle s'appuie sur le corpus de conteurs africains en activité et de chercheurs passionnés qui trouvent dans les villages et au sein des familles les histoires ancestrales qui continuent d'être contées, avant de les transcrire et de les traduire. A l'arrivée, la collection « Aux origines du monde », illustrée d'animaux emblématiques, compte aujourd'hui quatorze titres africains et plus d'une cinquantaine du monde entier. A découvrir à voix haute. A partir de 11 ans.

