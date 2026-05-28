Dix endroits où les supporters de Nice pourront supporter Nice

Interdits de déplacement dans une partie de leur propre ville pour le barrage retour contre Saint-Étienne, les supporters niçois doivent revoir leur plan. Voici dix suggestions d’endroits pour soutenir le Gym sans enfreindre la loi.

Avenue de la Lanterne, 06200 Nice

Pour le barrage retour contre Saint-Étienne, la préfecture des Alpes-Maritimes a interdit aux Niçois de se déplacer aux abords de l’Allianz Riviera et du centre d’entraînement. Du vendredi 29 mai à partir de midi jusqu’au samedi à 2 heures du sbah, aucun supporter ne devra se balader boulevard des Jardiniers, rue Pancho Gonzalez, avenue Gustave Eiffel, avenue Auguste Vérola, avenue Pierre de Coubertin, rue Jules Blanchi, avenue Simone Veil, rue Alain Mimoun, boulevard Jean-Luciano et chemin des Carriers. Située à l’est de la ville et à proximité de l’Allianz Riviera, l’avenue de la Lanterne, artère hors du périmètre, reste accessible aux supporters niçois. Comme son nom l’indique, la pyrotechnie est autorisée. Petite contrainte : les voisins âgés du quartier devraient rapidement appeler les flics.

Court Philippe Chatrier, Roland-Garros

Une balle de match pour rester en Ligue 1 ? Cette saison, Nice a été incapable de breaker à plusieurs reprises et a enchaîné les fautes directes. Résultat : les Aiglons jouent un match en deux sets pour garder leur place dans l’élite contre les Verts. Fait inédit, la première manche s’est terminée sur un triste 0-0. Le deuxième set sera certainement plus ouvert. Un sacré contre-pied pour trouver une occupation lors de l’ennuyante night session prévue ce vendredi entre Alexander Zverev et le Français Quentin Halys.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com