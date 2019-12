Dix conseils pour du slow sex sans stress

Pour faire l'amour, on ressent le besoin d'être détendu, mais il faudrait avoir un rapport sexuel pour l'être. La solution ? Prendre son temps, oublier la course à l'orgasme..., nous explique notre chroniqueuse de La Matinale Maïa Mazaurette. Et si on essayait ?

LE SEXE SELON MAÏA

Le sexe, un antistress ? C'est une certitude. Déjà parce que cette activité libère des hormones associées à l'énergie et au bien-être (dopamine, ocytocine, endorphines, testostérone). Ensuite parce que ce déferlement hormonal améliore notre survie, et pas seulement en reproduisant l'espèce : renforcement du système cardio-vasculaire et du système immunitaire, aide à l'endormissement, effet antidouleur, retour de l'être aimé, cure contre la peste bubonique et les écrouelles (bon, presque).

Le petit hic dans cette histoire, c'est qu'on ressent souvent le besoin d'être détendu pour commencer un rapport sexuel, mais qu'il faudrait se livrer au rapport sexuel pour l'être. La traditionnelle question « qui fait l'homme, qui fait la femme ? » prend donc une tournure nettement plus métaphysique : qui fait l'œuf, qui fait la poule ?

Heureusement, les experts en sexe no stress sont là pour nous aider à nous détendre - avec, et par, les pratiques sexuelles. On essaie ? On décrispe ses chakras ? (Ne faites pas les malins : nous sommes dimanche, vous n'avez objectivement rien de mieux à faire.)

1. Le stress n'est pas notre ennemi

Enfin, pas à tous les coups. C'est Magali Croset-Calisto, sexologue et psychologue, auteure du tout récent ouvrage Moins de stress grâce au sexe (Albin Michel, 220 pages, 17,90 euros), qui nous le rappelle : le stress, quand il ne nous paralyse pas, constitue une ressource positive. La fameuse ocytocine, hormone du lien (ou du plaisir, ou de la confiance) est aussi une hormone du stress.

