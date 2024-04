Dix blessés dans un affrontement entre ultras rennais et toulousains

Ça va encourager les préfets à autoriser les déplacements ça, tiens.

Rennes s’est incliné face à Toulouse ce samedi au Roazhon Park (1-2) et, contrairement au match aller entre les deux équipes, les supporters visiteurs avaient le droit de se déplacer. Malheureusement, ça a chauffé dans l’après-midi entre des ultras du Stade rennais et leurs homologues toulousains (les Indians, selon des témoins cités par L’Équipe ). « Vers 14h20, rue de Châtillon, un affrontement a opposé une centaine de supporters de Rennes et Toulouse. Dix Toulousains ont été blessés, l’un d’entre eux a été hospitalisé pour un possible traumatisme crânien » , a indiqué Philippe Astruc, le procureur de la République de Rennes, cité par l’AFP. La préfecture évoque de son côté un bilan de « dix blessés légers, dont deux pris en charge par les secours ». …

