Dix athlètes russes et biélorusses admis aux Jeux paralympiques d'hiver, Kyiv dénonce un scandale
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 14:21

(Actualisé avec aucun responsable ukrainien présent aux Jeux paralympiques)

par Julien Pretot et Karolos Grohmann

Le ministre ukrainien des Sports a estimé mercredi que la participation de six athlètes russes aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina, avec leur drapeau et leur hymne, était "décevante et scandaleuse" et assuré qu'aucun responsable ukrainien ne sera présent pendant l'événement.

"En réponse à la décision scandaleuse des organisateurs des Jeux paralympiques de laisser les Russes et Biélorusses concourir sous leur drapeau national, les responsables ukrainiens n'assisteront pas aux Jeux paralympiques", a déclaré Matvii Bidnyi, le ministre ukrainien des Sports, sur X.

"Nous ne serons pas présents à la cérémonie d'ouverture. Nous ne participerons à aucun autre événement officiel des Jeux paralympiques."

Il est toujours prévu que les athlètes ukrainiens participent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina qui se tiendront du 6 au 15 mars.

Le Comité international paralympique (IPC) a annoncé mardi que dix athlètes russes et biélorusses, au total, participeraient à ces Jeux d'hiver.

Les deux pays ont été bannis des compétitions paralympiques après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022, mais ont retrouvé leurs droits de membres à part entière du Comité international paralympique après la levée de leurs suspensions partielles en septembre.

Les fédérations internationales de chaque sport au programme des Jeux paralympiques, chargées des qualifications, avaient décidé de maintenir la suspension des athlètes russes et biélorusses. Mais en décembre, ces deux pays ont gagné leur recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) contre la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS), obtenant plusieurs quotas.

"La décision des organisateurs d'autoriser des tueurs et leurs complices à participer aux Jeux paralympiques sous leur drapeau national est à la fois décevante et scandaleuse", avait réagi plus tôt dans la journée Matvii Bidnyi sur X.

"Leur donner une tribune revient à donner une voix à la propagande de guerre. Lorsque le drapeau russe est hissé sur la scène internationale, il devient partie intégrante de la machine de propagande russe", a-t-il poursuivi.

La Russie disposera de deux places en para ski alpin, deux en para ski de fond et deux en para snowboard, tandis que la Biélorussie s'est vu attribuer quatre places au total, toutes en ski de fond (une pour les hommes et trois pour les femmes).

"Les drapeaux de la Russie et de la Biélorussie n'ont pas leur place dans les événements sportifs internationaux qui prônent l'équité, l'intégrité et le respect. Ce sont les drapeaux de régimes qui ont transformé le sport en un outil de guerre, de mensonges et de mépris", a ajouté Matvii Bidnyi.

Ses commentaires interviennent quelques jours après la disqualification du skeletoneur ukrainien Vladislav Heraskevytch des Jeux olympiques de Milan-Cortina en raison de son casque représentant des athlètes ukrainiens tués lors de l'invasion russe.

(Reportage de Julien Prétot et Karolos Grohmann, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Sport
