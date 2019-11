Dix ans après, l'arbitre de France-Irlande en veut encore à Thierry Henry

Il y a dix ans, il entrait dans l'histoire du football français et irlandais. Arbitre du barrage entre les Bleus et l'Eire le 18 novembre 2009, le Suédois Martin Hansson est revenu sur le fameux épisode de la main de Thierry Henry ce soir-là dans une interview accordée au site The Athletic publiée lundi.La faute, non sifflée, avait permis à celui qui était à l'époque attaquant du Barça de contrôler la balle et d'adresser une passe décisive à William Gallas. Le but avait permis aux Français, victorieux 1-0 à Dublin à l'aller, d'égaliser (1-1), les qualifiant pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud. Questionné sur sa réaction s'il croisait aujourd'hui le nouvel entraîneur de l'Impact Montréal, l'ex-arbitre répond : « Je ne lui parlerais pas. Je pensais que c'était l'un des meilleurs matchs de ma carrière, raconte celui qui est depuis devenu observateur des arbitres pour la Fifa. Ce n'est pas si souvent, en tant qu'arbitre, que tu es impatient de débuter une prolongation mais, pour ce match, c'était ce que je ressentais. J'étais à un bon moment de ma carrière, j'avais arbitré la finale de la Coupe des confédérations. Je pensais vraiment que j'avais fait un bon match. »«Nous blâmons le joueur, nous ne vous en voulons pas»Autre image qu'il garde de cette soirée au Stade de France, celle d'un dirigeant de la fédération irlandaise venant à sa rencontre, lui et ses adjoints. « Nous savions ce que cela signifiait pour l'Irlande et nous savions aussi que pour nous, la Coupe du monde en Afrique du Sud n'existait plus (NDLR : Martin Hansson a été retenu, mais n'a pas arbitré). Il voulait nous serrer la main. Messieurs, me dit le dirigeant, bien sûr que c'est une erreur, mais nous blâmons le joueur, nous ne vous en voulons pas. C'est une grosse triche de la part du joueur. C'était incroyablement bien de sa part. »Dix ans plus tard, Martin Hansson reconnaît qu'il aurait voulu ...