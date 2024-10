Dix ans après Flint, les Etats-Unis se donnent dix ans pour éradiquer les canalisations en plomb

Image d'illustration d'une robinet prise en juillet 2023 en Californie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le gouvernement américain a annoncé mardi avoir finalisé une réglementation visant à remplacer d'ici dix ans toutes les canalisations en plomb du pays, afin de protéger la population d'une eau contaminée, dix ans après le scandale sanitaire de Flint.

Le président Joe Biden avait annoncé dès le début de son mandat vouloir retirer toutes ces canalisations, un objectif dont les modalités sont désormais précisées par l'agence de protection de l'environnement (EPA).

Le président américain s'est félicité de cette étape franchie lors d'un déplacement mardi à Milwaukee, dans le Wisconsin.

"La seule façon d'avancer est de remplacer toutes les canalisations en plomb et de connecter le peuple américain à une eau propre, il n'y a pas d'alternative", a déclaré Joe Biden.

Depuis le début de son mandat, déjà 367.000 canalisations en plomb ont été remplacées dans le pays, selon la Maison Blanche.

Mais l'EPA estime que jusqu'à 9 millions de foyers américains reçoivent toujours leur eau du robinet via des canalisations en plomb.

En 2014, l'eau contaminée de la ville de Flint avait constitué l'un des pires scandales sanitaires de l'histoire des Etats-Unis. L'Etat du Michigan avait décidé de changer l'approvisionnement en eau pour faire des économies, exposant les habitants à une eau chargée en plomb.

Si les associations environnementales se sont réjouies mardi de la réglementation finalisée, les organisations représentant les services de distribution d'eau se sont elles montrées moins enthousiastes.

Il existe des défis en termes de "coût, de main d'oeuvre, de disponibilité d'approvisionnement, et d'accès aux propriétés privées", a déclaré dans un communiqué l'Association of Metropolitan Water Agencies (AMWA).

Remplacer toutes les canalisations concernées pourrait coûter jusqu'à 90 milliards de dollars, selon l'American Water Works Association (AWWA). "La majorité de ces coûts pourraient retomber sur les consommateurs via leur facture d'eau", a-t-elle ajouté.

- "Victoire monumentale" -

En 2021, le grand plan de modernisation des infrastructures de Joe Biden comprenait 15 milliards de dollars de financements pour remplacer les canalisations en plomb.

Mardi, l'EPA a annoncé 2,6 milliards de dollars supplémentaires dédiés à cet effet.

"Nous savons depuis des décennies que l'exposition au plomb a de graves répercussions à long terme sur la santé des enfants", a souligné dans un communiqué Michael Regan, chef de l'EPA.

Aucun niveau d'exposition au plomb n'est complètement sûr, selon les experts. Elle peut gravement affecter le développement physique et mental des enfants. Chez les adultes, elle peut causer de l'hypertension, des problèmes cardiaques, de rein, et des cancers.

"Il y a dix ans, l'eau potable de ma ville de Flint, dans le Michigan, a été contaminée au plomb parce qu'il n'y avait pas de lois fortes au niveau fédéral ou étatique", a déclaré Melissa Mays, en charge des opérations de la coalition d'organisations Flint Rising.

L'annonce de l'EPA "est un grand pas dans la bonne direction", a-t-elle estimé, citée dans le communiqué de l'organisation environnementale NRDC.

Cette dernière s'est félicitée d'une "victoire monumentale" et a noté qu'il s'agissait de "la première nouvelle protection significative contre le plomb dans l'eau en plus de trente ans".

Elle bénéficiera notamment aux minorités et personnes aux faibles revenus, "qui sont les plus touchées par la pollution de l'eau au plomb", a ajouté le groupe League of Conservation Voters (LCV).