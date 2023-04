Divorce d’Achraf Hakimi : une histoire de fake news et de misogynie

Achraf Hakimi aurait-il réussi à ne pas payer la moindre somme à Hiba Abouk, son ex-femme avec qui il est en instance de divorce ? Au-delà d'attiser les délires de masculinistes trop heureux de lire qu'une femme ayant partagé la vie d'un homme peut se retrouver bredouille après trois ans de mariage, il s'agit tout simplement d'une fake news.

Jeudi dernier, le compte du média ivoirien First Mag affirmait sur Twitter que « la femme du joueur Achraf Hakimi avait demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur marocain. […] Mais arrivée au tribunal, elle s’est rendu compte qu’Achraf Hakimi n’avait aucun bien et que la banque n’en avait pas non plus. » Le défenseur du PSG aurait « mis toute sa fortune sous le nom de sa mère il y a longtemps » , empêchant ainsi son ex-femme Hiba Abouk d’obtenir « le jackpot ». Un tweet qui, au-delà d’être clairement teinté de sexisme, laisse entendre qu’un des deux époux pourrait s’en tirer sans filer le moindre denier à celui ou celle avec qui il a partagé sa vie. Si ça fait rêver les masculinistes, c’est tout simplement impossible. Et maître Tiphaine Mary, avocate en droit de la famille et en droit des successions exerçant dans le 17 e arrondissement à Paris, explique pourquoi.

Contrat de mariage et fake surprise

Petit retour en arrière avant le fact checking : le couple Achraf Hakimi-Hiba Abouk s’est marié en 2020 « en secret », comme le raconte son ex-femme dans une interview pour le magazine espagnol Hola! avant la naissance de leur premier enfant – Amin Hakimi étant né le 11 février 2020. Aujourd’hui encore, on ne connaît pas le lieu de leur mariage, mais on peut supposer qu’étant tous les deux espagnols et nés à Madrid, ils se soient mariés sur les terres de Cervantes. Reste que trois ans plus tard, l’heure est à la fin de l’idylle et au divorce des deux époux. Une décision qui remonterait à quelques mois déjà, le joueur du PSG s’étant pointé en solitaire sur le tapis rouge du Ballon d’or le 17 octobre dernier. Un fait confirmé depuis par sa femme via ses réseaux sociaux. Si la f ake news circulant sur Twitter ne dit rien du lieu où aurait été prononcé le divorce, il est fort probable que la vraie procédure, aujourd’hui toujours en cours, ait lieu en France, Achraf Hakimi et Hiba Abouk résidant tous les deux à Boulogne Billancourt depuis le transfert d

