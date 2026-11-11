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Divock Origi a trouvé un nouveau banc
information fournie par So Foot 11/11/2026 à 13:22

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Divock Origi a trouvé un nouveau banc

Divock Origi a trouvé un nouveau banc

Au (coup de pied de) coin ! Des nouvelles de Divock Origi tiens, ça faisait longtemps. Retraité des terrains depuis le mois de juin dernier, six mois après la fin de son aventure avec l’AC Milan, l’ancien supersub de Liverpool a retrouvé un banc : celui de l’Université de Harvard, aux Etats-Unis.

A 31 ans, Origi a intégré un programme intitulé Crossover Into Business, qui permet à d’anciens sportifs professionnels d’approfondir leurs compétences pratiques en matière de gestion afin d’entamer une transition vers le monde des affaires.…

JD pour SOFOOT.com

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