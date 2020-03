Dividendes : Bruno Le Maire appelle les grandes entreprises à la "plus grande modération"

La crise du coronavirus est un "moment où tout l'argent doit être employé pour faire tourner les entreprises", estime le ministre de l'Economie. Ce dernier indique en outre que son administration veillera "scrupuleusement" au respect des délais de paiement vis-à-vis des fournisseurs.

Bruno Le Maire, le 18 mars 2020, à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

Bruno Le Maire a appellé les grands groupes à la retenue, dans un contexte de crise économique due à la pandémie de Covid-19. "Je demande à toutes les entreprises, notamment les plus grandes, de faire preuve de la plus grande modération. Je les appelle à la plus grande modération sur le versement des dividendes", a t-il lancé mardi 24 mars à l'antenne de franceinfo .

Pas de garantie de l'Etat pour les prêts des mauvais payeurs

Le ministre de l'Economie a par ailleurs appelé les grands groupes à "respecter les délais de paiement auprès des fournisseurs". "Nous veillerons scrupuleusement au respect des délais de paiement", prévient le ministre de l'Economie, faisant valoir le travail de contrôle exercé de concert avec la DGCCRF.

Bruno Le Maire compte jouer sur les 300 milliards d'euros promis par l'Etat pour assurer les prêts des entreprises en difficulté. "Toutes les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de délais de paiement n'auront pas accès à cette garantie de l'Etat", prévient ainsi le patron de Bercy.

L'Etat n'accèdera pas à la demande d'une entreprise si elle "viendrait à réclamer un prêt sans respecter les délais de paiement". "Il n'y aura aucune garantie de l'Etat pour une entreprise qui se comporterait mal vis-à-vis de ses fournisseurs" , a t-il encore prévenu, faisant toutefois valoir que "dans son immense majoirté, l'économie française joue parfaitement le jeu !".