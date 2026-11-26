Distribution : Les Mousquetaires/Intermarché en passe de racheter Chronodrive à Auchan

( AFP / LOIC VENANCE )

Le distributeur Auchan est entré "en négociation exclusive" avec le groupement Mousquetaires/Intermarché pour lui transmettre le "contrôle de Chronodrive", pionnier des courses en ligne en France qui emploie 2.800 personnes dans 55 magasins, a annoncé mercredi le groupe de la famille Mulliez, recentré sur ses hypermarchés.

Cette opération, dont le montant n'a pas été précisé, "pourrait intervenir en 2027", a indiqué Auchan dans un communiqué, un an jour pour jour après avoir annoncé la bascule de la majorité de ses supermarchés sous enseigne Intermarché.

Chronodrive emploie "2.800 collaborateurs pour 55 drives solo", c'est-à-dire des magasins consacrés exclusivement au retrait de commandes passées en ligne.

Cette vente "s'inscrit dans la stratégie" d'Auchan en France de "concentrer ses ressources sur la transformation et le renforcement de son modèle omnicanal (dans les points de vente physiques et en ligne, NDLR) autour de ses drives sous enseigne Auchan et de ses hypermarchés plateforme ainsi que sur l'exploitation des supermarchés sous enseigne Intermarché", a expliqué Auchan.

"Pour Chronodrive, ce rapprochement ouvrirait de nouvelles perspectives de développement", affirme le distributeur nordiste.

De son côté, le groupement Mousquetaires a dit à l'AFP vouloir ainsi se renforcer sur le drive, concept dominé par E.Leclerc et introduit en France par Chronodrive.

Lancée en 2004 dans l'agglomération lilloise, cette filiale d'Auchan a réalisé 466 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 mais enregistré une perte de six millions d'euros, selon ses comptes annuels.

En difficulté, Auchan, alors cinquième distributeur alimentaire de France, avait annoncé l'année dernière, avec le groupement Mousquetaires (Intermarché, Netto), troisième du secteur, un vaste projet de "transformation" de son réseau de supermarchés, pour se recentrer sur ses hypers.

Sur 266 supermarchés concernés, 164 ont rejoint en octobre une nouvelle entité, A+Super, détenue par Auchan Retail France, afin d'être exploités en franchise sous enseigne Intermarché ou Netto. La bascule progressive s'achèvera en mai 2027.

En outre, 72 magasins ont été vendus à des adhérents du groupement Mousquetaires, 17 doivent être cédés au discounter Lidl et 13 seront conservés par Auchan sous "d'autres formats".

Résultat, en novembre, Auchan a vu sa part de marché reculer à 7,7 % (-0,8 point sur un an), reculant à la 6e position derrière Lidl (8,4 %, +0,1 point) quand Intermarché, troisième derrière E.Leclerc et Carrefour, a vu la sienne grimper de 0,7 point à 18,3 %, selon Worldpanel by Numerator.

En cédant Chronodrive, "Auchan confirme qu'il veut se consacrer à la gestion immobilière de son parc commercial, en sacrifiant la masse salariale française" qui a fait sa "richesse", a réagi auprès de l'AFP Gérald Villeroy, délégué syndical CGT d'Auchan Retail France.

"Faire du commerce, ça ne les intéresse plus", a-t-il déploré, assurant avoir appris le sort de Chronodrive "par voie de presse" mercredi, la veille de la réunion du comité social et économique (CSE).