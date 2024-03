Distribution: le groupe Schiever quitte Auchan pour Système U

Dominique Schelcher, PDG de Système U, à Paris le 26 septembre 2023. ( AFP / STEFANO RELLANDINI )

Le groupe de distribution familial Schiever, partenaire de longue date d'Auchan, va rejoindre la coopérative de commerçants indépendants Système U en janvier, ont annoncé les deux nouveaux partenaires jeudi dans un communiqué.

Schiever exploite en propre plus de 200 magasins, dont 13 hypermarchés Auchan, des supermarchés Bi1 et des magasins de proximité tenus par des indépendants aux enseignes Maximarché et Proximarché. Il est présent en Pologne, au Tadjikistan et en Ouzbékistan.

Exploitant aussi des enseignes de bricolage (Bricoman) et de vêtements (Kiabi), il est "entré dans le monde coopératif" cette année par l'acquisition du groupe Rihouet et de sa trentaine de magasins Intersport. Il réalise 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Celui de Système U atteint 25,89 milliards d'euros.

Ce rapprochement avec le 4e groupe de distribution alimentaire français "complète de façon remarquable les territoires d’implantations de chacun" et permet à Schiever "de bénéficier de l’attractivité" de Système U, ont relevé les deux groupes dans leur communiqué.

"La structure coopérative nous semble de plus en plus en adéquation avec notre vision de l’organisation du commerce de demain", explique en outre le PDG de Schiever, Vincent Picq.

"Cette adhésion représente un formidable projet d'intégration et de développement commun pour les années qui viennent”, déclare pour sa part Dominique Schelcher, PDG de Système U.

Dans une interview avec M. Schelcher accordée au média spécialisé LSA, M. Picq rappelle que Schiever était allié à Auchan depuis 27 ans, mais considère que l'évolution de cette enseigne, qui rachète 300 magasins Casino avec Intermarché et Carrefour, "ne correspond pas forcément (aux) aspirations" de son entreprise.

Soulignant aussi avoir eu connaissance du projet d'alliance d'Auchan dans les achats avec d'autres enseignes "assez tardivement et par la presse", M. Picq juge ce comportement "assez cavalier de la part d’un partenaire d’aussi longue date".

"Chez Système U, nous ne sommes pas dans les effets d’annonce et le court terme", observe pour sa part M. Schelcher dans l'interview.

Schiever deviendra "l'associé le plus important chez U", remarque M. Schelcher, en précisant qu'il s'agit "d'une adhésion dans les conditions habituelles chez U, qui s'inscrit dans la durée". Schiever aura un représentant au conseil d’administration, au niveau national et dans l’Est de la France.