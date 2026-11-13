Distribution : l'Autorité de la concurrence épingle la centrale d'achat commune d'Intermarché, Auchan et Casino

L'Autorité a identifié plusieurs pratiques portant atteinte à la concurrence qui ne sont pas "compensées par une contribution suffisante au progrès économique".

( AFP / LOIC VENANCE )

L'Autorité de la concurrence a notifié à Aura, l'alliance d'Intermarché, Auchan et Casino dans le domaine des achats, avoir "identifié plusieurs pratiques susceptibles de porter une atteinte sensible à la concurrence", selon un communiqué publié jeudi 12 novembre, à moins de trois semaines de l'ouverture des négociations commerciales annuelles entre distributeurs et industriels.

L'Autorité avait annoncé en janvier l'ouverture d'une procédure d'analyse visant deux centrales d'achats majeures de la grande distribution, Aura et Concordis (Carrefour, Coopérative U), pour évaluer leurs effets tant sur les distributeurs et leurs fournisseurs que sur les producteurs et les consommateurs. Ce "bilan concurrentiel" devait être rendu public d'ici à la fin de l'année 2026 pour Aura, et en 2027 pour Concordis.

Jeudi, les services d'instruction du régulateur "ont notifié un rapport" aux membres d'Aura, après avoir "identifié plusieurs pratiques susceptibles de porter une atteinte sensible à la concurrence" sur le marché amont (l'approvisionnement) comme sur l'aval (distribution au détail) , sans être "compensées par une contribution suffisante au progrès économique", selon un communiqué.

Ces conclusions "ne préjugent pas de la décision que le collège de l'Autorité de la concurrence sera appelée à prendre", alors que s'ouvre "un délai de deux mois" permettant aux parties de "présenter leurs observations et, le cas échéant, proposer des mesures correctrices", est-il souligné.

Préserver le pouvoir d'achat des Français

Contacté par l' AFP , le groupement Mousquetaires/Intermarché a déclaré qu'il allait "prendre connaissance" du rapport et présenterait ses "observations" lors de la procédure contradictoire. "Ces alliances à l'achat concernent uniquement les plus grandes entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les multinationales de produits de grandes marques", a rappelé le distributeur. Elles permettent de "proposer des prix plus compétitifs aux consommateurs" , contribuant "ainsi à la préservation du pouvoir d'achat des Français", a-t-il fait valoir.

Sollicités par l' AFP , Auchan et Casino n'ont pas commenté.

Depuis plusieurs années, les géants de la grande distribution concluent des alliances pour peser face aux multinationales de l'agroalimentaire. Les industriels et certains responsables politiques français les accusent régulièrement de vouloir contourner la loi française en recourant à des centrales d'achats européennes basées à l'étranger , au détriment d'une meilleure rémunération des agriculteurs, ce qu'ils contestent.

Les négociations commerciales annuelles entre supermarchés et fournisseurs, qui déterminent in fine les prix en rayon (hors marques propres des distributeurs), doivent débuter le 1er décembre et s'achever le 1er mars. Elles s'annoncent particulièrement houleuses cette année, sur fond de hausse des coûts de l'énergie et de crise agricole.