Distribution : C&A va fermer 30 magasins

Fragilisé par une baisse de la consommation depuis deux ans et une montée en puissance du commerce en ligne, C & A, vient d'annoncer un deuxième plan de sauvetage de l'emploi en moins d'un an. 200 emplois de l'enseigne de vente de vêtements sont menacés.L'annonce a été faite lors du dernier comité central d'entreprise la semaine dernière mais la direction du groupe néerlandais de C & A, dont les initiales sont celles des frères Clemens et August Brenninkemeijer, vient de confirmer jeudi soir vouloir fermer 30 magasins en France.En avril dernier, ce sont 14 fermetures de magasins qui avaient été mises en œuvre.Pour justifier cette décision, le groupe met en avant une baisse de son chiffre d'affaires. À partir de 2016, l'enseigne, qui comptait près de 160 magasins et 2 800 salariés, a vu ses ventes commencer à s'éroder. Selon la direction, la montée en puissance du commerce sur internet serait en partie à l'origine de cette descente.14 salariés sur une centaine reclassés après le 1er planDe leur côté, les syndicats dénoncent une « stratégie peu claire de la direction » et de la famille actionnaire qui figure parmi les plus grosses fortunes d'Europe. Une chose est sûre, plusieurs enseignes comme Pimkie ou New Look ont aussi été obligées de réduire la voilure.Pour les salariés, c'est évidemment l'inquiétude de se retrouver sans rien qui prédomine. « L'objectif est de reclasser un maximum de salariés, mais c'est parfois très difficile compte tenu de l'éloignement des magasins, on a pu reclasser seulement 14 salariés sur une centaine lors du dernier plan en avril », a expliqué Maria Rodrigues, déléguée syndicale centrale FO.Les magasins concernés :C & A d'Argenteuil, Sarcelles et Saint-Brice-sous-Forêt, Metz Actisud et Fèves (Moselle), Seclin et Bailleul (Nord), Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), Toulouse-Labège et Toulouse-Fenouillet (Haute-Garonne), Vendenheim ...