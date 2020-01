Distilbène : la colère de Valérie, dont la fille est née avec un fragment d'utérus

Il y a eu l'intuition, le doute, la colère. Vient aujourd'hui le temps, plus apaisé, où Marion veut des réponses. Sa naissance, il y a 24 ans, avec une bribe d'utérus et de vagin, est-elle liée au Distilbène, ce médicament pris par sa grand-mère et qui a déjà laissé son empreinte toxique sur sa mère ? Pour la première fois, une étude conduite par des gynécologues et l'association de référence Réseau DES France, montre une incidence accrue de ces malformations génitales chez celles que l'on appelle les « petites-filles Distilbène » ou encore les « troisième génération ».Car c'est bien d'une histoire familiale dont il s'agit, d'un lourd héritage, de mère en fille(s). En 1967 - dix ans avant son interdiction en France et l'éclatement du scandale - Denise, 82 ans aujourd'hui, s'est vu prescrire le petit comprimé aux allures de bonbons. « Il était donné pour éviter les fausses couches. Elle a voulu protéger sa grossesse, me protéger », insiste sa fille Valérie, longue chevelure blonde encadrant de grands yeux clairs.Deux fausses couches tardivesEn 1995, l'assistante de direction à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) devient à son tour maman. Marion naît avec un peu d'avance, rien de très inquiétant. Mais voilà, les choses se compliquent quand un deuxième bébé vient se lover dans son ventre. Les contractions s'installent dès le deuxième mois. Juste avant le sixième, les membranes se rompent, Valérie perd son petit-garçon. Puis, c'est une petite-fille, qui est « tombée du nid », dit-elle, au quatrième mois de grossesse.« Mon gynéco me demande alors si ma mère a pris du Distilbène ; le médecin de famille retrouve les prescriptions dans ses archives. Tout s'explique, j'ai un utérus caractéristique avec un col tout ramolli, qui ne peut pas tenir les bébés », reprend-elle, en faisant des pauses dans son récit. Pour ne pas laisser gagner le médicament et avoir cet autre ...