Distilbène : des malformations chez les petites-filles de femmes qui ont pris le médicament ?

Il suffit de lui demander si tout cela n'est pas une histoire du passé, si parler d'un médicament interdit depuis 1977 a encore un sens, pour entendre Anne Levadou pousser un long soupir. « L'histoire du Distilbène est marquée par une information qui ne cesse de se réactualiser. Malheureusement, on ne peut jamais dire : Ça y est, c'est fini. » Alors, elle le craint, pour le Réseau DES France qu'elle préside et qui soufflera sa 25e bougie ce samedi, le « combat est loin d'être terminé. »Des petits comprimés colorés -- qui, comble de l'ironie, ne préservaient pas des fausses couches pour lesquelles ils étaient prescrits -- on savait déjà qu'ils avaient causé des cancers gynécologiques très graves ou de l'infertilité aux filles exposées dans le ventre de leur maman ainsi que des malformations génitales aux garçons. On savait encore que ses effets pouvaient se transmettre au-delà, jusqu'à imprimer leurs marques sur les petits-enfants Distilbène : ceux qui sont nés avec une infirmité motrice cérébrale du fait d'une grande prématurité ; ceux pour lesquels un doute de malformation cardiaque ou de l'œsophage subsiste.Obtenir un statut « filles Distilbène »Jusqu'où va cet héritage médicamenteux ? Une nouvelle étude que nous dévoilons, menée par l'association et financée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) s'est penchée sur le profil de 759 petites-filles, à partir d'un questionnaire très précis. « Les conséquences pour les troisièmes générations comme les grossesses extra-utérines, les fausses couches tardives ou la prématurité sont sans commune mesure avec les deuxièmes générations », rassure Anne Wautier, une des gynécologues ayant conduit ces travaux.En revanche, elle a noté un nombre anormalement élevé de naissances (3 sur 759 contre 1 pour 4500 en population générale) avec un syndrome dit de Rokitansky, une absence ...