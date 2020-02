Dissuasion nucléaire : Macron entrouvre la porte aux Européens

Emmanuel Macron a prononcé vendredi 7 février un discours majeur de son quinquennat, très attendu par la communauté militaire et par les chancelleries du monde entier. Au menu, la dissuasion nucléaire française et le regard du président sur la situation internationale, ce discours s'inscrivant dans la lignée des « discours nucléaires » des présidents de la Ve République. « Nous n'avons pas d'autre choix que de nous confronter à l'imperfection du monde [qui est] tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit », a-t-il martelé. Le président a réaffirmé la doctrine nucléaire de la France, « strictement défensive », en précisant qu'une escalade serait éventuellement précédée d'un « avertissement nucléaire unique et non renouvelable [?] pour signifier que le conflit vient de changer de nature ».Le chef de l'État s'est exprimé dans le grand amphithéâtre de l'École militaire, dans lequel avaient pris place les officiers en formation à l'École de guerre, installés derrière environ deux cents invités, dont la ministre des Armées Florence Parly, son collègue des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine et de très nombreux représentants étrangers, civils et militaires.Le terrorisme reste la priorité numéro unLe président a ouvert son discours avec un constat : celui de la fin de l'ère post-guerre...