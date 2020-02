Dissuasion nucléaire : Emmanuel Macron prendra en compte les intérêts européens dans sa doctrine

La France va consacrer quelque 37 milliards d'euros à l'entretien et à la modernisation de l'arsenal nucléaire français entre 2019 et 2025.

C'est un discours très attendu par le monde militaire : Emmanuel Macron doit redéfinir vendredi la doctrine de dissuasion nucléaire de la France. Et lundi 3 février, depuis Varsovie, il a promis de prendre en compte les intérêts des autres pays européens. Après la sortie du Royaume-Uni, la France est désormais le seul des 27 pays de l'Union européenne à être doté de l'arme atomique.

"Sur la question nucléaire, il m'appartient de définir les intérêts vitaux et j'aurai l'occasion de revenir très longuement sur ce point dans le discours que j'aurai à prononcer", a déclaré le chef de l'État français lors d'une conférence de presse au premier jour de sa visite en Pologne. Emmanuel Macron doit s'exprimer vendredi matin sur "la stratégie de défense et de dissuasion" devant les stagiaires de la 27e promotion de l'École de guerre à Paris, selon l'Élysée.

"Je veux dire clairement, qu'à mes yeux, les intérêts de nos partenaires européens sont toujours pris en compte . Je reviendrai précisément sur la doctrine, mais aussi sur les procédures et modalités que je souhaite proposer sur ce sujet dans les prochains mois à nos partenaires dès vendredi", a-t-il ajouté à Varsovie.

L'ALLEMAGNE VEUT QUE LE FRANCE PARTAGE

Un responsable des conservateurs allemands d'Angela Merkel a plaidé lundi pour que l'UE dispose à l'avenir de sa propre force de dissuasion nucléaire , suggérant une mise en commun de l'arsenal atomique français.

L'Allemagne "devrait être prête à participer à la force de dissuasion nucléaire avec ses propres capacités et moyens", a déclaré Johann Wadephul, vice-président du groupe parlementaire de l'Union démocrate-chrétienne (CDU). En contre partie, "la France devrait être prête à la placer sous un commandement commun de l'Union européenne ou de l'Otan" , a-t-il estimé dans un entretien.

A Varsovie, Emmanuel Macron a de nouveau souhaité que "l'intégration et le travail conjoints européens se renforcent" dans la défense et "que l'Europe se dote d'un budget digne de ce nom en la matière".

37 MILLIARDS POUR RENOUVELER L'ARSENAL

Très attendu par le monde militaire, le discours de vendredi doit être le principal consacré à la dissuasion nucléaire du quinquennat.

En janvier 2018, Emmanuel Macron avait déclaré que la dissuasion faisait "partie de notre histoire" et qu'elle "le resterait" , en promettant le renouvellement d'ici 2035 de l'arsenal nucléaire français.

La Loi de programmation militaire adoptée en 2018 prévoit de consacrer quelque 37 milliards d'euros à l'entretien et à la modernisation de l'arsenal nucléaire français entre 2019 et 2025, soit plus de 10% de l'enveloppe globale accordée à la défense sur sept ans.