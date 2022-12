Disparition de Pelé : Le Roi est mort, vive O Rei !

Ce jeudi, Pelé a rejoint Puskás, Di Stéfano, Cruyff, Maradona, Müller et quelques autres au paradis des géants. Le Brésilien nous a quittés à l'âge de 82 ans. Première étoile universelle du ballon rond, il a aussi été un des grands héros de la communauté planétaire noire, y compris aux États-Unis, moins éprise de soccer. Hommage à l'immense Edson Arantès do Nascimento.

Moïse noir

Dans son QG situé dans le quartier d'affaires d'Itahim Bibi à São Paulo, Pelé avait affiché au-dessus de son bureau un beau Christ rigolard :, racontait-il pourPelé était source d'énergie positive, guidée par une foi religieuse qu'on retrouve souvent dans la diaspora africaine éparpillée de par le monde et sublimée par un talent sportif inouï à l'aura prophétique.Edson Arantès do Nascimento a été la première figure noire planétaire, adorée sur tous les continents, dès son triomphe avec laà la Coupe du monde 1958 en Suède. Buteur décisif en quarts face au pays de Galles (1-0), puis auteur d'un triplé en demies face à la France (5-2) et d'un doublé en finale face à la Suède (5-2). À 17 ans et demi, seulement... Les deux syllabes universelles "Pe-lé" de son(surnom en brésilien) étaient passées aussitôt dans le langage courant, sous toutes les latitudes. La même admiration positive illuminerait jusqu'à aujourd'hui les adorateurs et les béotiens du foot quand ils prononcent le nom magique de l'idole souriante aux exploits miraculeux. Lui aussi aurait mérité le surnom de son compère Garrincha,(la joie du peuple, en VF)... Dans les années 1960 marquées par les indépendances en Afrique et par la lutte pour les droits civiques aux USA, Pelé s'est inscrit en premier dans la lignée des grands leaders noirs de la fraternité mondiale, en devancier de Martin Luther King, Bob Marley et Nelson Mandela. Petit-fils de Dona Ambrosina dont le père avait été esclave dans le Brésil du XIXsiècle, Pelé a rendu aux siens leur fierté et leur dignité bafouées jusqu'aux années 1960. Sorte de Moïse noir guidant son peuple vers la rédemption et la résilience, il s'est imposé bien involontairement, mais véritablement comme une figure tutélaire conscientisée de sa diaspora. Et… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com