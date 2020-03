Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disparition de Michel Hidalgo Reuters • 26/03/2020 à 16:20









par Victor Gatinel (iDalgo) Le football français est en deuil et avec lui l'ensemble de son sport. Michel Hidalgo est décédé aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Milieu de terrain durant sa carrière sportive, il avait débuté au Havre avant de passer par Reims et Monaco. En Champagne il apprend au côté de Raymond Kopa et dispute la finale de la Ligue des Champions 1955 perdue face au Real Madrid de Di Stefano. En 1968 il démarre une seconde carrière sur le banc de touche au RC Menton. En 1976 il prend les commandes de la sélection tricolore qu'il mènera jusqu'au titre européen de 1984 au Parc des Princes, le premier trophée majeur de l'équipe de France. Entraîneur d'exception, il a su s'appuyer sur une génération dorée et construire un style offensif autour de son "carré magique" Platini-Tigana-Giresse-Genghini pendant ses 7 ans et demi à la tête des Bleus. Atteint d'une maladie depuis plusieurs années, il vivait sa retraite à Marseille.

